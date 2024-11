In Calabria la popolazione 12-19 anni che non ha ricevuto nessuna dose di vaccino è pari a 33,5% contro una media nazionale del 27,3%. È quanto rileva il monitoraggio settimanale della Fondazione Gimbe.

Non sono disponibili, invece, i dati sul personale scolastico che non ha ricevuto nemmeno una dose di vaccino in quanto, spiega la Fondazione, in corso di verifica (media Italia 6,3%).