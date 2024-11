Lo rende noto un report dell’Asp. In aumento le persone che hanno fatto la prima vaccinazione

Supera di poco il 20,3% il numero dei vaccinati contro il Covid con la terza dose nella provincia di Crotone. Lo rende noto un report dell'Asp aggiornato al 20 dicembre secondo il quale, su una popolazione target di 140.778 persone, hanno ricevuto la prima dose di vaccino 121.419 persone (86,2%), mentre sono vaccinati con due dosi 117.673 persone (75,4%) e con la dose booster 30.557 (20,3%).

Il dato delle somministrazioni di prime dosi è in aumento nelle ultime settimane e conferma una corsa alla vaccinazione anti covid anche per vie delle disposizioni del Governo per l'obbligo di green pass. Complessivamente, l'Asp di Crotone, dall'inizio della vaccinazione, ha somministrato 282.640 dosi di cui 26.272 a persone provenienti da altre province.

Nella fascia di età fino ad 11 anni, dallo scorso 16 dicembre, sono stati vaccinati 40 bambini. Il documento dell'Asp riporta anche un quadro analitico della situazione nei 27 comuni del territorio di competenza. Nella città di Crotone (dove attualmente ci sono 120 casi attivi di contagio) su una popolazione di 60.112 residenti hanno ricevuto la prima dose di vaccino 45.235 persone (il 75%), mentre hanno completato il ciclo di tre dosi 12.339 (20%).

Nei comuni più grandi sono il 12% i vaccinati con terza dose ad Isola Capo Rizzuto. Un dato destinato a crescere visto che nel comune, particolarmente colpito dal Covid (96 casi attivi) è in netto aumento il numero di vaccinati con prime dosi che ha raggiunto in pochi giorni il 60%.

A Cirò Marina le dosi booster sono state somministrate al 14% della popolazione (14.277). Il comune che ha meglio risposto alla campagna vaccinale nella provincia di Crotone è il piccolo centro albanofono di Carfizzi che in tutto il periodo di pandemia ha registrato un solo caso covid: su una popolazione di 522 persone, gli abitanti che hanno fatto la prima e la seconda dose di vaccino superano l'87% mentre la terza dose è stata somministrata al 35% (182 persone).

Per quanto riguarda solo la terza dose il comune con meno vaccinati in percentuale è Caccuri dove solo 140 persone (l'8,84% della popolazione residente di 1.583 abitanti) ha ricevuto la dose booster.