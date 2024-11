La coordinatrice Antonella Giordano: «Saranno immunizzati per primi gli ospiti delle Rsa, direttamente nelle 22 residenze per anziani censite»

L’Asp di Vibo Valentia punta a mantenere il primato di Azienda sanitaria con il maggior numero di somministrazioni di vaccino. Durante la prima campagna vaccinale si è infatti attestata tra le prime dieci in Italia. Un’organizzazione virtuosa che si intende replicare anche con la terza dose.

Il nuovo piano vaccinale

I dettagli del nuovo Piano Vaccinale anti Covid-19 rimodulatoalla luce delle recenti disposizioni ministeriali, sono stati illustrati nel corso di una conferenza stampa che si è svolta nella sala biblioteca dell’Asp di Vibo, alla presenza della coordinatrice Antonella Giordano, del responsabile dell’attività amministrativa logistica delle vaccinazioni Nicola Nocera e il coordinatore aziendale infermieri vaccinatori Domenico Antonio Cirillo.

Terza dose ai soggetti fragili

La campagna vaccinale è già partita con la somministrazione della terza dose ai soggetti fragili e alle categorie a rischio. In particolare saranno vaccinati gli immunodepressi «Dai pazienti oncologici ai trapiantati», ha spiegato Giordano. Secondo step riguarderà gli over 80, a tal proposito la coordinatrice dell’Asp ha riferito che «saranno immunizzati per primi gli ospiti delle Rsa, direttamente nelle 22 residenze per anziani censite». Le attività si svolgeranno nei sette centri vaccinali attivi: Vibo Valentia, Nicotera, Filadelfia, Serra San Bruno, Ricadi, Pizzo e Tropea.

17mila ultraottantenni vaccinati

«Contiamo di immunizzare una popolazione di 17mila ultraottantenni – ha affermato Nocera – ed entro la prima settimana di novembre completeremo la somministrazione della terza dose a tutti i soggetti fragili»