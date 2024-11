Ha preso il via questa mattina in provincia di Cosenza la campagna di vaccinazione per le forze dell’ordine. Quattro le sedi individuate in questa prima fase, alle quali già nella prossima settimana dovrebbero aggiungersene almeno altre due. Si tratta della sede Usca di via degli Stadi a Cosenza, della Capitaneria di porto di Cetraro, del Dipartimento di prevenzione di Rossano e dell’ospedale dell’Annunziata del capoluogo bruzio.

Il calendario è stato definito ieri nel corso di una riunione in Prefettura. I primi a ricevere il trattamento sono stati questa mattina i Vigili del fuoco. Si procederà a gruppi di almeno 100 somministrazioni quotidiane per le sedi di Cetraro, Rossano e dell’Usca di Cosenza e di 50 per l’Annunziata, così da procedere ad un ritmo di almeno 350 dosi al giorno.