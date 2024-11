Incremento del trenta percento confermato dal direttore sanitario dell'Asp Martino Rizzo: «Nel weekend abbiamo praticato novemila dosi. Siamo in linea con l'andamento in crescita registrato a livello nazionale e pronti a rispondere alle nuove esigenze»

Sono aumentate notevolmente le richieste di sottoporsi alla vaccinazione anticovid, soprattutto tra i giovanissimi, in provincia di Cosenza dalla notizia dell'introduzione del green pass vaccinale. A confermarlo il direttore sanitario dell'Asp, Martino Rizzo.

Incremento del trenta percento

«A seguito dell'istituzione di nuove zone rosse e delle misure legate al Green pass - ha spiegato il dirigente dell'Azienda Sanitaria - in un weekend, sono state praticate oltre 9mila dosi delle varie tipologie di farmaco disponibile. Dato in linea con l'andamento nazionale che ha visto un'impennata delle richieste di vaccinazione. Come Asp ci siamo subito attivati per rispondere alle nuove esigenze».

Dai dati si stima un incremento di richieste pari al 30 per cento, e soprattutto tra le fasce giovani sopra i 12 anni di età. Attualmente, nel territorio cosentino, sono oltre 400 mila le persone vaccinate, delle quali 105 mila con una sola dose e il restante con doppia somministrazione. La percentuale dei vaccinati, tra prima e seconda dose nel cosentino, supera il 63%.