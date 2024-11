Nelle ultime 24 ore in Calabria sono state circa 7mila le dosi di vaccino anti Covid 19 somministrate. Il dato emerge dall’ultimo report del governo, nel quale la Calabria resta in penultima posizione su scala nazionale nel rapporto tra dosi somministrate e consegnate.

Nell’ultima rilevazione, aggiornata a questa mattina, la Calabria si attesta all’88,1%, meglio solo della Sardegna anche se altre regioni sono vicine, mentre la media nazionale è 92,3%. Complessivamente, in Calabria sono stati finora somministrati 1.255.195 vaccini (ieri erano 1.248.490) su 1.424.443 consegnati.

Intanto, è in corso da stamattina una nuova distribuzione di vaccini Moderna su tutto il territorio regionale. I furgoni di Poste italiane, attrezzati con speciali celle frigorifere, hanno preso in consegna le 7mila dosi arrivate a Cosenza e stanno procedendo alla distribuzione, raggiungendo le destinazioni finali di Lamezia Terme, Vibo Valentia, Melito Porto Salvo e Crotone. La fornitura alle strutture ospedaliere avviene, anche in questo caso, in collaborazione con l'Arma dei Carabinieri e l'Esercito Italiano.