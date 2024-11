Il Dipartimento Salute della Regione Calabria ha comunicato di aver sequestrato i lotti incriminati che erano in diffusione solo nelle province di Cosenza, Catanzaro e Reggio Calabria.

Continuano i sequestri in tutta Italia dei lotti segnalati come sospetti del vaccino antinfluenzale Fluad. Anche a Catanzaro è stato segnalato il ricovero di un anziano, dopo aver preso il vaccino. Ma dal ministero della Sanità per ora smentiscono che ci sia un collegamento tra il vaccino e i malori e le morti segnalate da più parti in queste ore. Proseguono però i sequestri dei lotti 'segnalati'. Due in Calabria (142701 e 143301), che, comunica il Dipartimento Salute, erano in diffusione a Reggio Calabria, Catanzaro, Cosenza, ma non a Vibo Valentia e Crotone.