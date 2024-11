Le fiale sono attese dall'azienda farmaceutica statunitense per questa settimana e saranno utilizzate per immunizzare gli ultraottantenni

Arriveranno nel corso di questa settimana 700 dosi di vaccino anti Covid-19 dell'azienda farmaceutica Moderna, al presidio ospedaliero di Castrovillari, gestito dall'Azienda sanitaria provinciale di Cosenza.

Secondo quanto si apprende, saranno utilizzate per vaccinare gli ultraottantenni.

Intanto, è prevista per oggi la consegna di quattro vassoi di vaccino Pfizer-BioNTech alla farmacia del presidio ospedaliero dell'Annunziata di Cosenza, che «saranno utilizzati prioritariamente per gli ospiti e gli operatori delle strutture per anziani, fermo restando la somministrazione della seconda dose a coloro i quali hanno ricevuto la prima».