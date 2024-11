È partito oggi dal Belgio un nuovo carico di vaccini, con direzione Italia. Sono complessivamente 450mila le dosi che già domani valicheranno i confini nazionali per avviare la campagna vaccinale su tutto il territorio. Si tratta della seconda fase che consentirà di estendere la vaccinazione anti Covid a tutto il personale medico e infermieristico ma anche ai dipendenti delle residenze sanitarie assistenziali.

In Calabria l'arrivo del nuovo carico è previsto il 30 dicembre e le dosi saranno consegnate dalla casa farmaceutica Pfizer, con mezzi dotati di speciali celle frigorifere in grado di mantenere la temperatura inferiore agli 80 gradi, al centro di smistamento regionale individuato nel policlinico universitario di Catanzaro, da dove poi partiranno alla volta dei tre ospedali hub per la somministrazione sul personale.

La campagna vaccinale entrerà nel vivo a partire dal 4 gennaio quando la distribuzione sarà più massiva rispetto alle 280 dosi somministrate domenica scorsa in occasione del vaccine day in programma in tutta Europa. In Calabria saranno distribuite 12.600 dosi ogni settimana così da consentire la vaccinazione del personale medico e infermieristico di tutte le aziende sanitarie e ospedaliere regionali per poi estendersi ai dipendenti delle rsa e anche ai pazienti