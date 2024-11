VIDEO | Immunizzato tutto il personale sanitario del Gom che ora è pronto per somminastrare le dosi anche alle categorie esterne alla struttura

Il Gom di Reggio Calabria ha terminato anche la fase dedicata ai richiami della vaccinazione contro il Covid. La struttura si è così immunizzata somministrando la seconda dose a tutto il personale sanitario in poco più di 4 giorni. Ad essere soddisfatto del lavoro svolto da tutta la direzione e l’equipe è il direttore di presidio Antonino Verduci.

«Abbiamo terminato il richiamo della vaccinazione a tutto il personale sanitario del Gom portando a termine tutto quello che ci eravamo prefissati e programmato. Parliamo di circa 1600 vaccini che corrispondono a quasi il 90% della popolazione sanitaria che ha dato il proprio assenso alla vaccinazione. Siamo molto contenti perché così, finalmente, si mette in sicurezza l’intera struttura, sia i lavoratori che tutti i pazienti ricoverati».

Ma il resto della Calabria non cammina spedita come il Gom sulle vaccinazioni ecco perché la Regione ha chiesto aiuto per recuperare i ritardi. «Inizialmente ci è stato chiesto dalla Regione Calabria la disponibilità a dare una amano considerando che la nostra organizzazione ha dimostrato di funzionare. Noi abbiamo dato la disponibilità ma tutto si è bloccato. Adesso attendiamo istruzioni dalla Regione o dal commissario ad acta. Noi confermiamo di essere a disposizione e siamo pronti a dare una mano di aiuto al territorio, all’Asp o a chi ne ha bisogno».

Il Gom avendo istituito un punto vaccinale che ha mostrato di essere all’altezza e poter effettuare quasi mille vaccini al giorno è pronto ad aprire le porte e dedicarsi anche alle categorie esterne alla struttura.

«Utilizzeremo lo stesso punto vaccinale interno alla struttura ma con un percorso diverso per le persone esterne. Se dovessimo incominciare a vaccinare categorie esterne all’ospedale, abbiamo un ingresso apposito e dedicato per evitare che ci siano contatti tra le persone esterne e il personale o i ricoverati. Non verranno mai a contatto con nessuno e saliranno direttamente al punto vaccinale.