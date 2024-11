È' stato identificato all'ospedale Spallanzani di Roma il primo caso in Italia di vaiolo delle scimmie. Si tratta di un uomo rientrato dopo un soggiorno alle isole Canarie che si è presentato al pronto soccorso dell'Umberto I.

La notizia arriva nello stesso giorno in cui le autorità sanitarie britanniche, spagnole e portoghesi hanno riportato nuovi casi, aumentando i timori che il virus si sia diffondendo silenziosamente fuori dall'Africa centrale e occidentale dove si trova in genere.

A Madrid sono ora 23 i casi sospetti di vaiolo delle scimmie (monkeypox): lo si apprende da un comunicato dell'assessorato alla Salute regionale madrilenoIl vaiolo delle scimmie, si legge in una nota, è una malattia «molto rara» che si presenta generalmente con «febbre, mialgia, linfoadenopatia (ghiandole gonfie) e un'eruzione cutanea sulle mani e sul viso, simile alla varicella».

La salute dei pazienti sospetti evolve «favorevolmente». anche se è necessario mantenerli «sotto osservazione» per la possibilità che qualcuno possa aver bisogno di un ricovero, affermano le autorità sanitarie. In genere, aggiunge il comunicato, 174la sua trasmissione avviene per via respiratoria», ma, per le caratteristiche dei 23 casi in fase di analisi, il sospetto è che il possibile contagio potrebbe essere avvenuto attraverso il «contatto con le mucose durante rapporti sessuali».