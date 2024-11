Per l'uomo sono stati disposti gli arresti domiciliari. L'attività portata avanti dai militari della Stazione di Squillace

Nei giorni scorsi i militari della Stazione di Squillace hanno arrestato, in flagranza di reato, F.B., 67enne di Vallefiorita, già noto alle forze di pubblica sicurezza.

I militari della Stazione di Squillace, da alcuni giorni, avevano appuntato i loro sospetti sull’abitazione dell’uomo, poiché, nel passare nei pressi della sua abitazione, in più circostanze avevano sentito provenire da lì l’odore tipico della marijuana. Peraltro il 67enne era già noto agli operanti perché già arrestato o denunciato in più circostanze per possesso di stupefacenti.

Nella giornata del 6 giugno, pertanto, i militari hanno deciso di intervenire con una perquisizione personale e domiciliare, anche con la collaborazione dell’unità cinofila e trovando, all’interno dell’abitazione e nell’attiguo terreno 64 piante di cannabis, di altezze variabili tra i 20 cm ed il metro e mezzo e poco meno di 10 grammi di marijuana già pronta per l’uso. Per l’uomo è quindi scattato l’arresto in flagranza (con contestuale sottoposizione agli arresti domiciliari). L’arresto, all’esito della convalida tenutasi l’8 luglio, è stato regolarmente convalidato e l’uomo è stato sottoposto alla misura dell’obbligo di dimora.