Ignoti, sfruttando l’oscurità della notte tra il 6 e il 7 febbraio, hanno squarciato due gomme del consigliere comunale di Casali del Manco, Fernando De Donato. De Donato è capogruppo del Pd nel consiglio comunale del centro del Cosentino. Sull’episodio sono state avviate le indagini.

«Solidarieta all’amico capogruppo consiliare PD a Casali del Manco per il vile atto intimidatorio subito. Vai avanti Fernando ti siamo tutti vicini» ha detto Mimmo Bevacqua, collega di partito e massimo rappresentate dei democrat alla Cittadella.

Il sindaco di Cosenza, Franz Caruso, ha espresso solidarietà e vicinanza al consigliere comunale «per l’ignobile atto intimidatorio subito. Quanto accaduto a Casali del Manco è l’ennesimo episodio vandalico - ha detto - volto a limitare la libertà d’azione di quanti, con spirito di servizio e sacrificio, lavorano per la collettività. Tali episodi devono essere contrastati in maniera efficace affinché non possano più ripetersi».