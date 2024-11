Nel tardo pomeriggio di ieri 28 luglio, ignoti malviventi si sono introdotti all’interno della chiesa Santissima Trinità di contrada Pantano a Scalea e hanno messo a soqquadro tutti gli ambienti della sagrestia. Secondo la ricostruzione, i malviventi sono entrati forzando con degli arnesi la porta di ingresso.

La vicenda è molto più inquietante di quanto non sia apparsa nell'immediato. In un primo momento le forze dell'ordine, subito arrivate sul posto, pensavano di dover indagare per risalire agli autori di un furto, reato che tra l'altro negli ultimi tempi si consuma piuttosto spesso nel territorio dell'alto Tirreno cosentino. E invece non si sarebbe trattato di una rapina. Dal sopralluogo effettuato dagli inquirenti è emerso che dalla parrocchia di don Antonio Niger non sono stati portati via né soldi né oggetti di alcun tipo. Al momento, non si esclude alcuna ipotesi investigativa.