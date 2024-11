Un dipendente delle “Ferrovie della Calabria” segnala un episodio di vandalismo, che si è verificato mercoledì su un autobus in servizio sulla tratta Palmi-Gioia Tauro. «Alcuni ragazzi gioiesi presi a palmi al magistrale alle ore 13:10 e scesi in Piazza Duomo a Gioia Tauro hanno perpetrato atti vandalici all’interno di un nostro bus - ha affermato il dipendente su una popolare pagina che tratta le vicende della città del Porto -. La mia speranza è che non si ripetano più questi atti vili contro un’azienda che con mille difficoltà porta i ragazzi a scuola garantendo anche da qualche mese autobus nuovi soprattutto all’utenza di Gioia Tauro».

L'autista si sarebbe accorto dei danni solo dopo aver terminato la corsa. Gli impiegati in forza alle officine delle "Ferrovie della Calabria" adesso saranno costretti a sostituire le tappezzerie danneggiate in più punti. Si tratta di un autobus seminuovo, da circa otto anni in servizio, ma che a bordo non presenta ancora le telecamere, di cui invece sono dotati i mezzi di ultimissima generazione.

La Regione Calabria sta consegnando oltre 100 autobus nuovi all'azienda per il trasporto pubblico "Ferrovie della Calabria", investimenti cospicui per rinnovare il parco auto. Ma gesti di inciviltà come quelli di cui si sarebbero resi protagonisti gli studenti, minorenni, che viaggiavano tra Palmi e Gioia Tauro, lasciano interdetti. Comportamenti violenti di distruzione che si verificano costantemente sia in zona che in ogni parte d'Italia. Rappresentano danni per l'intera collettività. Atti squallidi che colpiscono il bene pubblico e che i cittadini, allibiti, sperano non rimangano impuniti. Per superare questa piaga sociale si richiedono azioni efficaci di sensibilizzazione.