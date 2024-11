Non l’hanno fatta franca i vandali in azione nello scalo ferroviario di Catanzaro Lido. Due giovani del posto, di 19 e 20 anni, sono stati individuati grazie al sistema di videosorveglianza e denunciati dalla Polizia per danneggiamento aggravato.

Alcuni giorni addietro, agenti del posto di Polizia Ferroviaria di Catanzaro Lido, in servizio di vigilanza nella stazione ferroviaria, hanno trovato nel sottopasso pedonale dello scalo un cestino della raccolta differenziata divelto dalla sua sede. Immediatamente i poliziotti hanno visionato le immagini riprese dalle videocamere di sicurezza, notando che l’atto di vandalismo era stato commesso, nelle ore notturne, dai due giovani, che sono stati così individuati e denunciati.