La responsabile del dicastero dell'Istruzione ha messo in contatto la dirigente scolastica con gli uffici competenti per riacquistare tutto il materiale necessario

Dopo il raid vandalico alla scuola d’infanzia “Salice-Arghillà” di Reggio Calabria, la ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, si è messa in contatto con Simona Sapone, dirigente della scuola dell’infanzia. In una nota del ministero si legge: «La ministra ha fortemente condannato l’accaduto e ha messo in contatto la dirigente con gli Uffici competenti del Ministero per ripristinare la situazione quanto prima e riacquistare tutto il materiale necessario».