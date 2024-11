«Due giorni fa l’azienda di Josephine Pagnotta, di Feroleto Antico, che produce miele e prodotti apistici con postazioni a Feroleto Antico, Pianopoli e Serrastretta è stata oggetto di un ulteriore atto vandalico. Per la terza volta in un anno, sono state distrutte tutte le arnie dell’allevamento e niente è recuperabile. Praticamente di 205 famiglie di api l’azienda è rimasta senza niente». A rendere noto quanto accaduto all’azienda del Lametino è Coldiretti che oltre ad una solidarietà formale ha deciso di avviare una campagna per aiutare l’imprenditrice a rimettersi in sesto.



«Immediatamente la Coldiretti si è fatta promotrice tra i soci, nei Mercati di Campagna Amica e negli uffici di una raccolta sia di fondi che il dono di famiglie di api per consentire all’azienda colpita la ripartenza immediata delle attività- spiega il presidente di Coldiretti Catanzaro-Crotone–Vibo Fabio Borrello - esprimiamo viva condanna per il vile atto ai danni di una valida azienda condotta da una donna impegnata a promuovere, il territorio e le sue potenzialità in modo convinto, coraggioso e tangibile. È un gesto vigliacco e Coldiretti davanti a queste aggressioni non mollerà di un millimetro, anzi questo ci sprona a tenere alta la guardia e ad assicurare alle imprese agricole azioni di solidarietà concreta. Questo ignobile gesto, che è stato denunciato alle forze dell’ordine e sul quale ci auguriamo che venga fatta piena luce, non ha colpito solo un’azienda ma tutto il sistema produttivo e quindi la solidarietà fattiva tra produttori e con i cittadini, rappresenta un grande valore».



Intanto, la titolare dell’azienda ha affermato: «Non mi lascio intimidire –da questo danno morale ed economico, anche se per adesso, siamo rimasti con un “pugno di fumo”».