Indignazione e sgomento tra i cittadini di Corigliano per un grave atto vandalico commesso ai danni di una statua raffigurante la Madonna. L'opera, collocata nelle adiacenze della stazione dei treni, è stata imbrattata con della vernice spray di colore verde. Per la verità l'intero contesto in cui è ubicato lo scalo ferroviario è particolarmente degradato, nonostante i recenti interventi di ristrutturazione effettuati da Rfi.