Il sindaco Pugliese: “Quest'atto barbaro non fermerà l'azione dell'amministrazione finalizzata alla tutela dei piccoli, alla affermazione della legalità”

Vandalizzato nella notte il nuovo asilo comunale intitolato alla memoria dei fratellini Sacconi, in via Nazioni unite, a Crotone. Lo rende noto l'amministrazione comunale. I fratellini Teresa, Pasqualino e Demis sono morti il 10 novembre 1983 nella loro casa di via Santa Margherita, nel centro storico, per il cattivo funzionamento di una stufa che ha provocato un incendio.



I tecnici comunali e la Digos sono gia' sui luoghi per le verifiche. L'amministrazione sta valutando i danni che si stimano comunque in qualche migliaia di euro. Dopo aver rotto una vetrata di un ingresso laterale si sono introdotti all'interno danneggiando gli arredi che sono costituiti prevalentemente di cullette e armadietti destinati all'accoglienza dei bambini. L'amministrazione sta gia' provvedendo a ripristinare gli accessi danneggiati. Proprio in questi giorni si era avviata la procedura per l'apertura dei locali in occasione del prossimo anno scolastico, prevedendo, tra l'altro, misure di agevolazione e di sostegno di accesso ai servizi per le famiglie più in difficoltà.

Il commento del sindaco Pugliese

Il sindaco Ugo Pugliese: "Sono profondamente rammaricato, ma quest'atto barbaro non fermera' l'azione dell'amministrazione finalizzata alla tutela dei piccoli, alla affermazione della legalita', alla implementazione della assistenza sociale. La comunita' tutta rifiuta e respinge al mittente, che agisce vilmente nell'ombra, questi atti che non rappresentano la citta' di Crotone ed i suoi cittadini".