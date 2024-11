Vandali in azione a Bovalino. Nella notte ignoti hanno disastrato il plesso scolastico di Bosco Sant'Ippolito creando, danni e disservizi alle strutture, agli arredi e alle attrezzature. Il primo cittadino Vincenzo Maesano ha disposto la chiusura della struttura fino a nuova comunicazione. «Ci sono le indagini – afferma in una nota - e poi serviranno degli interventi di pulizia e sistemazione». Nelle prossime ore sono previste delle iniziative pubbliche per condannare il deprecabile gesto.