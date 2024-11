Il fronte di fuoco si estende per un chilometro ed ha coinvolto la frazione marina di Lazzaro di Motta San Giovanni. Sul posto stanno operando uomini della forestale e vigili del fuoco coadiuvati dall'alto da un canadair

Un vasto incendio è divampato nel pomeriggio nei pressi dell'abitato di Lazzaro, frazione marina del Comune di Motta San Giovanni. Il fronte di fuoco, che si estende per un chilometro, è arrivato a lambire l'abitato ed alcune abitazioni sono state evacuate a scopo precauzionale. Sul posto stanno operando uomini della forestale e Vigili del fuoco coadiuvati dall'alto da un Canadair. La zona colpita va da Contrada S. Elia, fino a Capo dell'Armi. Non si conoscono, al momento le cause del rogo sul quale stanno indagando i Rogo nel Vigili del fuoco.