Subisce un lieve calo la campagna di vaccinazione nella seconda giornata del vax day. Se infatti nella serata di ieri il dato si era assestato su un confortante 19mila somministrazioni in un giorno, oggi la macchina organizzativa perde terreno. Sono complessivamente 15mila le dosi inoculate oggi in Calabria, un risultato certamente smagliante però se si considera la media finora sostenuta dalla regione.

Per il secondo giorno consecutivo è la provincia di Cosenza ad eseguire il maggior numero di somministrazioni, 7mila totali. Segue, ma con grande distacco, la provincia di Reggio Calabria che ha inoculato 3.500 dosi; quella di Catanzaro con 2.700 e fanalino di coda ancora le province di Crotone e Vibo Valentia, con 1.100 somministrazioni a testa.

Soddisfatto Spirlì: «Un successo»

«Sono dati straordinari che – sostiene il presidente della Regione Calabria, Nino Spirlì, – suggeriscono una sola interpretazione: il Vax day è stato un successo, chi afferma il contrario non dice il vero e, soprattutto, non rende giustizia a tutti quei calabresi che, anche superando legittime perplessità riguardo al vaccino AstraZeneca, hanno deciso di credere nella scienza e di fidarsi della sanità pubblica; chi afferma il contrario, inoltre, non rende il giusto merito alle centinaia e centinaia di medici, operatori sanitari e volontari che, in particolar modo in questo weekend, hanno lavorato senza sosta per migliorare l’intera campagna vaccinale della Calabria».

«Voglio rivolgere – afferma il presidente – un sentito ringraziamento alle donne e agli uomini che hanno permesso alla Calabria di raggiungere questo risultato: a tutti i sanitari, il cui impegno continua a essere impagabile; alla Protezione civile regionale e ai suoi straordinari volontari; alla struttura commissariale nazionale per l’emergenza covid e al suo delegato in Calabria, il generale Saverio Pirro; al commissario della Sanità, Guido Longo; alla Croce rossa; a tutti i commissari delle aziende sanitarie e ospedaliere della regione. Anche oggi – conclude Spirlì –, è stata una bella giornata, una giornata che ha dimostrato, una volta di più, che la Calabria ha in sé le energie e le competenze per vincere questa terribile lotta. Da domani, la nostra campagna vaccinale ripartirà con più slancio e con un nuovo entusiasmo».