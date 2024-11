Nuova clamorosa iniziativa di Klaus Davi. Il massmediologo sulle tracce di un presunto boss di Archi ha pensato di utilizzare vele pubblicitarie per scovarlo.

“Chi l’ha visto? Paolo Schimizzi, scomparso il 22 settembre 2008, padre di tre figlie, inghiottito nel nulla. Noi continuiamo a cercarlo”. Con tanto di contatti telefonici e accompagnato da una gigantografia circolano (di nuovo) per le vie di Archi e Reggio le vele pubblicitarie alla disperata ricerca di Paolo Schimizzi, l’uomo dagli inquirenti indicato come il ‘reggente’ del clan facente capo ai Tegano di Archi e di cui si sono perse le tracce il 22 settembre 2008.



Per mesi i reggini si sono chiesti chi potesse aver messo in piedi una così bizzarra iniziativa. Ora il giallo, grazie ai recapiti telefonici presenti sulle affisioni, sembra essere svelato: a cercare ‘disperatamente’ l’uomo, utilizzando il famoso claim della trasmissione di Rai3 ‘Chi l’ha visto’, sarebbe Klaus Davi, che pare stia per lanciare un programma televisivo tutto calabrese.



Klaus Davi, massmediologo di fama nazionale, è sempre più spesso in Calabria negli ultimi tempi, impegnato a lavorare su inchieste e corti sulla ‘ndrangheta nel reggino. Proprio nei giorni scorsi Davi, dopo numerosi appostamenti sotto la sua abitazione, è riuscito ad avvicinare Edmondo Branca, genero di Giovanni Tegano.



Ora invece è sulle tracce del presunto boss Paolo Schimizzi, scomparso il 22 settembre del 2008. Per gli inquirenti sarebbe stato il reggente della cosca Tegano di Archi, famiglia storica di ‘ndrangheta legata al clan De Stefano e Libri. Dell’uomo hanno parlato diversi pentiti fornendo tutti la stessa versione dei fatti: Schimizzi fu ucciso quello stesso settembre 2008 per via di una faida all’interno della cosca ‘ndranghetistica dei Tegano.