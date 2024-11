Un veliero con a bordo 65 migranti - in prevalenza iraniani, iracheni e siriani - è stato intercettato questo pomeriggio a circa 20 miglia al largo di Roccella Jonica. Secondo quanto si è appreso l’imbarcazione risultava essere con i boccaporti aperti e vistosamente con la linea di galleggiamento molto bassa. Ad avvistare il natante un elicottero della Guardia di Finanza di Vibo Valentia, durante un servizio di perlustrazione anti-immigrazione. In corso al momento le operazioni di messa in sicurezza della barca a vela. Tra gli immigrati a bordo ci sarebbero 6 donne, 6 minori e 2 scafisti di nazionalità ucraina, che sono stati fermati dalle forze dell'ordine.

