Il 49enne avrebbe somministrato vivande in assenza di autorizzazione, svolgendo abusivamente l’attività imprenditoriale di “Night Club”. 45 mila euro la sanzione inflitta

Nel corso dell’ultima settimana sono state incrementate le attività di controllo del territorio svolte dai Carabinieri del Gruppo di Locri, attraverso le varie Compagnie del territorio. I militari della Stazione di Caulonia Marina, nei giorni scorsi, hanno denunciato un 49enne del posto, per apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o trattenimento. Lo stesso, gestore di un club privato, avrebbe somministrato cibi e bevande in assenza di autorizzazione, svolgendo abusivamente l’attività imprenditoriale di “Night Club”. All’esito di tale controllo, sono state elevate anche sanzioni amministrative con importo complessivo di 45 mila euro per la violazione di norme di settore. L’attività è stata sospesa.