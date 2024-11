Tre attività commerciali sono state sanzionate e chiuse per cinque giorni nell’ambito dei controlli effettuati dai carabinieri delle Compagnie di Catanzaro e Soverato per il rispetto delle restrizioni legate alla pandemia. I militari dell’Arma, nella giornata di sabato indicata come “zona rossa”, hanno controllato numerosi pubblici esercizi e attività commerciali autorizzati all’apertura, ma con possibilità di vendere solo i prodotti espressamente previsti dal decreto vigente.

Nel corso dei controlli sono state elevate sanzioni nei confronti di tre attività commerciali, due di Satriano e una di Catanzaro, alle quali è stata applicata anche la sanzione accessoria della chiusura dell’attività per cinque giorni per impedire la reiterazione delle violazioni. Nella circostanza, in particolare, è stato accertato dai carabinieri che nei tre esercizi alcuni clienti avevano acquistato diversi capi di abbigliamento per adulti e altri prodotti non consentiti dalla normativa.