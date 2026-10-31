Nei guai per truffa aggravata dopo l’indagine della polizia di Lecce nata da una serie di esposti delle vittime. Il bottino era stato frazionato e accreditato in diversi conti italiani

Truffe: vendita on line minicar mai esistite, due denunce = (AGI) - Lecce, 31 ott. -

La polizia di Lecce, dopo una indagine finalizzata al contrasto dei reati contro il patrimonio, ha denunciato due persone residenti in Calabria per truffa aggravata. L'inchiesta, nata da molti esposti delle vittime di un raggiro ben organizzato, ha permesso agli investigatori della Sezione Operativa per la Sicurezza Cibernetica leccesi di ricostruire come i due indagati con la vendita online minicar e veicoli industriali, in realtà inesistenti, sono riusciti a farsi dare complessivamente oltre 100.000 euro. Bottino poi frazionato e accreditato in diversi conti correnti bancari italiani.