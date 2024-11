Il giovane si era recato con un amico località Cona, a Verzino, per una battuta di pesca lungo un corso d’acqua della zona. In corso le ricerche

Un giovane di 24 anni risulta disperso dal pomeriggio di oggi quando è scivolato in un burrone in località Cona del comune di Verzino, nel crotonese, dove si era recato in compagnia di un amico per una battuta di pesca lungo un corso d'acqua della zona. Entrambi i ragazzi sono caduti nel burrone. Uno dei due è riuscito a risalire e a dare l'allarme per cercare l'amico. Sul posto, una gola del corso del fiume Vitravo, sono intervenuti i carabinieri delle stazioni di Verzino e Savelli e due squadre dei vigili del fuoco, una del distaccamento di Cirò Marina ed una dal comando di Crotone specializzata nel recupero e soccorso lungo i corsi d'acqua e zone impervie.