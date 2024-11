È il 15 dicembre del 2010 quando, alle 23.40, i carabinieri di Reggio Calabria ricevono la telefonata della dirigente del comune accusata di un ammanco di 750.000 di euro: 'Mi chiamo Orsola Fallara ho bevuto l'acido e sono in una Mercedes nera al porto'

La vita di Orsola si spegnerà definitivamente 24 ore dopo, al termine di una tremenda agonia che non le lascerà scampo alcuno.



Erano gli anni della giunta Scopelliti, fino allo scandalo considerato "il sindaco d'Italia": il sistema Reggio era infatti considerato da molti un modello da seguire.



Ma una voragine di 300 milioni nei conti del comune, ribaltò presto la situazione.



Arrivarono le accuse, il sindaco non poteva non sapere. Si parlò addirittura di un suicidio simulato, o indotto, ma le indagini dimostrarono l'estraneità ai fatti del primo cittadino e dei suoi famigliari.



Voleva parlare Orsola, aveva indetto una conferenza stampa, aveva annunciato nomi eccellenti, complicità ad alti livelli. Una strategia difensiva estrema forse, ma resta il fatto che poche ore prima del suo suicidio dalla sua auto furono rubati il suo cellulare e dei documenti: forse proprio quei documenti che le sarebbero serviti a dimostrare i coinvolgimenti di altre figure. Forse proprio la perdita di quei documenti la portò alla disperazione che la spinse all'atto estremo.



I misteri di Reggio - la morte di Orsola Fallara è la quarta puntata della nuova stagione di A Sangue Freddo, in onda sabato 30 aprile alle 21.00 e domenica primo maggio alle 23.00 su LaC, canale 19 del digitale terrestre e in streaming su www.lactv.it



Rivedi le puntate precedenti sulla pagina di A Sangue Freddo all'indirizzo www.lactv.it/programmi/a-sangue-freddo