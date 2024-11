Passi in avanti dal Tavolo tecnico in Regione per il transito dei lavoratori in Calabria Verde. Soddisfazione è stata espressa dal sindaco di San Giovanni in Fiore Rosaria Succurro

Arrivano segnali positivi ed ulteriori passi in avanti nella vertenza degli operatori della Legge 15. Entro l'anno i lavoratori potrebbero transitare a Calabria Verde, un passaggio al quale mancherebbero solo alcuni aspetti tecnici da concludere entro fine 2023. È questa la risultante del tavolo tecnico alla Cittadella alla presenza degli assessori all'Agricoltura Gianluca Gallo e alle Politiche per il lavoro e formazione professionale Giovanni Calabrese, i segretari regionali della Nidil Cgil Ivan Ferraro, della Felsa Cisl Gianni Tripoli e della Uiltemp Oreste Valente, i segretari cittadini della Cgil Mariagrazia Cortese e della Cisl Giovanni Bitonti, il sindaco di San Giovanni in Fiore Rosaria Succurro, accompagnato dall'assessore Luigi Foglia, il sindaco di Acri Pino Capalbo e una delegazione degli operatori della Legge 15.

Il tavolo tecnico

Dopo lo stato di agitazione di lunedì deciso dalle sigle sindacali regionali nei comuni di San Giovanni in Fiore, Acri e Longobucco la vertenza ha ripreso slancio con la convocazione del tavolo tecnico con gli assessori Gallo e Calabrese che hanno riconfermato la volontà di arrivare ad una contrattualizzazione dei lavoratori interessati e già nei prossimi giorni si lavorerà alla formalizzazione degli atti necessari alla contrattualizzazione. Da parte loro i sindacati hanno ribadito la richiesta di garantire a questi lavoratori almeno una settimana alle dipendenze di Calabria Verde nel 2023 e raggiungere l'obiettivo minimo per il 2024 di 102 giornate lavorative.

Succurro: «Abbiamo mantenuto gli impegni»

«Già dalla fine dell’anno i lavoratori della Legge 15 potrebbero transitare in Calabria Verde». Lo afferma, in una nota, la sindaca di San Giovanni in Fiore, Rosaria Succurro, al termine dell’apposita riunione che si è tenuta a Catanzaro nella sede della giunta regionale della Calabria. «È stato aperto un Tavolo permanente tra sindacati e tecnici – prosegue Succurro – per seguire il relativo iter, che approderà presto in Consiglio regionale. Nel corso della riunione, alla presenza degli assessori regionali Calabrese e Gallo, che ringrazio per la loro continua disponibilità, è stato sottolineato che sarà possibile predisporre per tempo tutti gli atti necessari, compresa la manifestazione di interesse da parte dei lavoratori che intendano passare nell’organico di Calabria Verde e raggiungere l’attesa, degna contrattualizzazione». «Da sindaco di San Giovanni in Fiore, da presidente della Provincia di Cosenza e dell’Anci Calabria, esprimo la mia più grande soddisfazione. Finalmente, è giunto al termine il percorso di stabilizzazione dei precari della Legge 15, che avevamo iniziato con la presidente Iole Santelli, quando insieme – conclude la sindaca Succurro – incontrammo per la prima volta questi lavoratori e assicurammo loro un percorso di dignità contrattuale, professionale e personale».