Un uomo di 24 anni residente in Calabria, G.C. le sue iniziali, è stato arrestato dalla Polizia di Bolzano dopo aver picchiato la compagna e aggredito e minacciato di morte gli agenti intervenuti. L'intervento risale a ieri sera, richiesto a seguito di una violenta lite tra un uomo e una donna nei garage di uno stabile nel quartiere popolare Casanova.

All'arrivo dei poliziotti, la donna, che presentava i segni della colluttazione, ha indicato il proprio compagno l'autore delle lesioni. L'uomo, ancora sul posto, ha poi sferrato un pugno ad uno degli agenti e ha tentato la fuga, immediatamente neutralizzata dai colleghi.

Come riferisce la Questura, il giovane ha prima tentato di sfilare più volte la pistola a un poliziotti e poi urlato "vi ammazzo tutti, quando esco dal carcere mi vendico". L'uomo, con vari precedenti penali a proprio carico, è stato accompagnato in Questura e poi dichiarato in arresto. Il questore Paolo Sartori, in considerazione dei fatti accaduti e che l'arrestato non è residente a Bolzano, ha emesso un divieto di ritorno nel capoluogo altoatesino per i prossimi quattro anni.