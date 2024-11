Il presidente della Commissione Trasporti: “Attenti a non commettere errori che possano creare problemi ai cittadini”

In riferimento alla questione sollevata dal consigliere Marco Ambrogio sul procedimento relativo al traffico di Via Misasi, il consigliere comunale di Cosenza, presidente della commissione Trasporti Gisberto Spadafora, precisa: “Agiamo unicamente per il bene dei cittadini e, in questo senso, siamo pronti a confrontarci in qualsiasi momento per valutare tutte le possibili criticità di una decisione.

Per tale motivo- continua - preso atto dell’ intervento del consigliere Ambrogio e dell’invito del collega Cipparrone ad una più attenta analisi circa la costruzione dell’isola pedonale, faccio presente di aver già provveduto a far inserire la questione in oggetto, tra i punti all’ordine del giorno della seduta di commissione prevista per mercoledì 13 settembre, che si terrà alla presenza dell’ assessore Michelangelo Spataro e del Comandante della Polizia Municipale Giovanni De Rose. Obiettivo della riunione sarà quello di valutare, a livello pratico, ogni possibile difficoltà derivante dal provvedimento adottato sulla viabilità, al fine di non commettere errori che possano generare problematiche e non risolverle.”