Chilometri di coda si sono formati in serata sull'autostrada del Mediterraneo nel tratto calabrese compreso tra gli svincoli di Falerna e Lamezia Terme

Chilometri di coda si sono formati stasera sulla A2 Autostrada del Mediterraneo nel tratto calabrese compreso tra gli svincoli di Falerna e Lamezia Terme, nel catanzarese, in direzione sud. Le code, hanno lamentato alcuni automobilisti, sono provocati da dei cantieri presenti nel tratto precedente lo svincolo di Lamezia.

La rabbia degli automobilisti

In conseguenza di ciò, i mezzi diretti a sud vengono deviati sulla carreggiata nord dove si circola a doppio senso di circolazione. «Per percorrere meno di 30 chilometri - si è sfogato un automobilista - ho impiegato più di un'ora. Di sabato, in pieno periodo estivo, era logico prevedere un aumento del traffico. Mi chiedo quindi perché la presenza dei cantieri, uno dei quali per la bitumazione del manto stradale».