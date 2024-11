«Convocata oggi dal presidente della Regione Calabria Jole Santelli una riunione operativa per risolvere prima possibile i problemi della viabilità che interessano la Strada provinciale 111 che collega Locri a Gerace e che è interrotta ormai da tempo a causa di una frana e che notevoli disagi ha provocato ai residenti e ai numerosi turisti che quest’estate hanno visitato i borghi della Locride».

Lo riporta una nota dell'ufficio stampa della Regione Calabria.

«In un clima di collaborazione – continua – il presidente Santelli coadiuvata dai tecnici dei suoi uffici insieme ai responsabili del Genio civile e della Città metropolitana di Reggio Calabria hanno velocemente verificato le procedure che nelle prossime settimane saranno utili a bandire una gara per un milione e duecentomila euro che consentirà di ripristinare nel più breve tempo possibile la strada grazie anche all’impegno messo a disposizione dalla Protezione civile regionale». «I rappresentanti del Genio Civile e della Città Metropolitana di Reggio Calabria – si spiega ancora – hanno ringraziato il presidente Santelli per aver partecipato direttamente alla riunione impiegandosi in prima persona nella soluzione da mettere in campo nel più breve tempo possibile ricevendo come sua risposta: «È un mio dovere dare un contributo diretto per questioni sostanziali. Lo dobbiamo noi ai cittadini calabresi che meritano di recuperare fiducia e credibilità in tutte le istituzioni della nostra regione».