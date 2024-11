È stato riaperto al transito il viadotto Cannavino, lungo la strada statale 107 "Silana Crotonese", nel territorio comunale di Celico, in provincia di Cosenza. Lo rende noto l'Anas.

«La temporanea riapertura è stata attuata - è detto in un comunicato - per limitare al massimo i disagi alla circolazione nel periodo delle festività natalizie e di fine anno. Sul viadotto verranno reintrodotte ulteriori limitazioni, dalla ultima decade del mese di gennaio, per consentire il prosieguo dei lavori».

Il transito è consentito a doppio senso di marcia per mezzi con massa non superiore alle 3,5 t e limite di sagoma di 2.40 mt eccetto veicoli autorizzati (mezzi di soccorso, militari, Anas e Autobus di linea) seppur con l'obbligo di distanziamento di mt 40 dal veicolo che si precede.

Per i veicoli con massa superiore ai 3,5 t non autorizzati restano in vigore le seguenti uscite obbligatorie condivise in sede Cov: ambito locale: uscita allo svincolo SS107 Cosenza Centro Storico (km 34,200), in direzione Casali del Manco-Sila (innesto Strade Provinciali SP217-SP221-SP225) con rientro sulla SS 107 allo svincolo di Spezzano della Sila al km 45,450; percorso inverso per i veicoli provenienti dalla direzione opposta; ambito lunga percorrenza: da Sicilia/Reggio Calabria/Vibo V. e diretti in Sila- Crotone: i veicoli dovranno percorrere la A2 'Autostrada del Mediterraneo' in direzione Salerno prendere l'uscita Lamezia Terme, continuando a percorrere la SS 280 dei Due Mari , la SS. 280 dir, la SS. 106 Var A in direzione Sellia Marina, la SS. 106 Jonica in direzione Taranto; percorso inverso per i veicoli provenienti da Sila-Crotone e diretti in A2/Vibo V./Reggio Calabria/Sicilia; da Campania/Basilicata e diretti in Sila- Crotone: i veicoli dovranno percorrere la A2 'Autostrada del Mediterraneo' in direzione Reggio Calabria con uscita a Firmo, continuando lungo la SS 534 di 'Cammarata degli Stombi', la SS. 106 'Jonica' in direzione Crotone; percorso inverso per i veicoli provenienti da Sila-Crotone e diretti in A2/ Basilicata/Campania.