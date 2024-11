Le verifiche, autorizzate dal procuratore di Catanzaro, Mazzotta, sono eseguite al fine di accelerare gli interventi per l’eventuale dissequestro

Castrovillari (CS) - La Procura della Repubblica di Castrovillari, con l’assenso del procuratore generale di Catanzaro Raffaele Mazzotta, che supporta l’attività dei magistrati castrovillaresi, ha dato l’autorizzazione ai tecnici di compiere le verifiche del caso sul pilone rimasto danneggiato dal crollo e sulla campata residua. Oggi, infatti inizieranno i rilievi statici del viadotto Italia, attualmente sotto sequestro. Le verifiche saranno svolte dall’Italsarc, per conto dell’Anas e sono dirette all’accelerazione degli interventi finalizzati all’eventuale dissequestro.



I controlli saranno svolti alla presenta della polizia giudiziaria e la polizia stradale di Frascineto e Lagonegro, che provvederà a togliere momentaneamente i sigilli per apporli nuovamente la sera. A conclusione delle verifiche, la cui durata è fissata in 19 giorni, l’Italsarc presenterà una relazione sugli esiti dei controlli fatti in contraddittorio sul posto con i consulenti dei pm. Se questi saranno stati positivi la Procura potrà decidere di dissequestrare il viadotto per consentire l’inizio dei lavori di messa in sicurezza dell’opera in vista di una successiva riapertura.