Proseguono i lavori sul viadotto 'Italia', nel Macrolotto 3.2, l'ultimo grande cantiere dell'autostrada A3 'Salerno-Reggio Calabria' situato tra la Basilicata e la Calabria

COSENZA - E' stata eseguita, senza alcun impatto sulla viabilità, la demolizione di 2 ulteriori campate (13 e 14) del vecchio viadotto 'Italia', situate in carreggiata nord, in un tratto gia' chiuso al traffico. Nella stessa giornata e' stata eseguita anche la demolizione dell'intera carreggiata Nord, in totale sette campate, del vecchio viadotto "Pineta" al km 167,00 dell'autostrada A3. In entrambi i casi le operazioni sono state eseguite attraverso l'utilizzo di esplosivi.