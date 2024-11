La demolizione delle campate, autorizzata dalla Procura di Castrovillari, è iniziata questa mattina. La riapertura del tratto autostradale è prevista per la prima settimana di agosto

E' iniziata questa mattina la demolizione delle quattro campate del Viadotto dell'A3, adiacenti quella crollata il 2 marzo scorso e che aveva provocato la morte di un giovane operaio precipitato mentre stava lavorando.



La demolizione è stata autorizzata, nei giorni scorsi, dalla Procura di Castrovillari, dopo la richiesta di dissequesto presentata dall'Anas per dare il via ai lavori di messa in sicurezza e riparazione del ponte, necessari alla riapertura del tratto autostradale tra Laino Borgo e Mormanno. I magistrati hanno già autorizzato la riparazione del pilone dannegiato durante il crollo. La chiusura di quel tratto dell'A3 ha già causato notevoli disagi e ha praticamento isolato la Regione, proprio in concomitanza con l'inizio della stagione estiva. Federalberghie operatori turistici, hanno, la scorsa settimana, chiesto all'Anas il risarcimento dei danni provocati dalla chiusura dell'autostrada. Sembrerebbe che la riapertura al traffico dovrebbe essere, definitivamene, fissata per la prima settimana di agosto.