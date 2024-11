Favorire la mobilità dei cittadini a un prezzo abbordabile, quasi simbolico, alleggerire il carico inquinante sulla città di Reggio, decongestionare il centro e introdurre una nuova modalità culturale di usare i beni pubblici anziché le vetture private. Questi gli obiettivi dei nuovi voucher per la mobilità sostenibile con l’erogazione di incentivi per l’acquisto di titoli di viaggio digitali per il rilancio e la promozione del trasporto pubblico locale sostenibile. Reggio si candida a essere una città ecosostenibile e lo fa grazie all'iniziativa presentata stamane nella sede Atam a Largo Botteghelle.

Per l'amministratore unico Atam, Giuseppe Basile: «È una misura che il Comune ha voluto fortemente e anche noi abbiamo spinto tanto affinché si concretizzarsi. Ed è importante per due motivi: si realizza la possibilità di viaggiare sui mezzi pubblici a dei prezzi molto abbordabili. L'abbonamento annuale passa da 410 euro a 82 euro. Con meno di sette euro al mese sarà possibile usare tutti i servizi di linea su tutta la città. Un'opportunità importante che permetterà a tanti concittadini di lasciare per molto più tempo ferma l'automobile e usare i mezzi pubblici". Ma non è tutto perché l'altro fondamentale aspetto è che "si vuole alleggerire l'inquinamento urbano che con l'uso di mezzi privati cresce e nuove alla collettività. Si vuole introdurre una nuova modalità culturale nel senso di usare gli spazi comuni della Città in piena libertà e sempre meno oppressi dalle auto privato».

Si tratta, in particolare, di una misura approvata dalla Giunta comunale e programmata nell'ambito delle attività finanziate attraverso il Pon Metro 2014-2020 - React EU, con il Progetto che prevede l'erogazione di un contributo per l'acquisto di abbonamenti annuali per il trasporto pubblico locale.

Come chiarisce Domenico Battaglia, assessore comunale ai Trasporti: «Il voucher non è solo un provvedimento che migliora la mobilità integrata è un provvedimento di grande impatto sociale perché andiamo a calmierare il prezzi dell'abbonamento con un grosso vantaggio per l'utente di Atam che pagherà il 20% del costo complessivo. Ci sarà una campagna di comunicazione, di sensibilizzazione che porterà grossi risultati in termini numerici. Abituare gli utenti, ad esempio gli studenti, a prendere i bus significa abituarlo con tutto l'altro sistema della mobilità, dal monopattino al bike sharing, al car sharing»

E il sindaco facente funzioni, Paolo Brunetti, aggiunge: «Con la delibera di giunta sono previsti circa un milione di euro di fondi pon metro destinati a questi voucher digitali. È rivolta a tutta la popolazione e prevede un contributo fino all'80% di risorse destinate come bonus a chi farà l'abbonamento annuale per l'uso dei mezzi. È un messaggio importante che l'amministrazione dà alla città. Più in generale a tutta la Calabria: stiamo incentivando l'uso dei mezzi pubblici in un momento storico in cui il messaggio è quello di non usare i mezzi privati e implementare il trasporto pubblico locale. Coincide con l'acquisto fatto dall'amministrazione comunale, per poi cedere ad Atam, di 45 bus elettrici. Il percorso è tracciato e la linea è chiara: usare il mezzo pubblico. Atam sta facendo un lavoro eccellente rispetto all'efficentamento del servizio. Ci saranno altre novità per il trasporto pubblico: uno si tutti l'istallazione di nuove pensiline fotovoltaiche, le notizie in tempo reale per gli utenti di Atam».