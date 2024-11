Il 31enne, originario di Tropea, è stato fermato dai carabinieri del Norm e condotto in carcere

Detenzione illegale di sostanze stupefacenti. Con questa accusa i carabinieri del Norm hanno tratto in arresto Domenico Nazionale, 32 anni, di Tropea, inseguito sino a Zungri e trovato in possesso di 600 grammi di marijuana divisa in panetti.

La sostanza stupefacente è stata rinvenuta dai militari dell'Arma della Compagnia di Tropea nascosta nelle plastiche dell'auto guidata dal giovane che, in precedenza, ha percorso la strada provinciale numero 17 a gran velocità. Il giovane, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato e condotto nel carcere di Vibo Valentia.