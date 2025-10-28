La sostanza stupefacente era suddivisa in due panetti avvolti in un involucro nascosto sotto il sedile del conducente. L’uomo è stato trasferito nel carcere di Siano

Nella serata di ieri, personale della squadra volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, in viale Magna Grecia, ha tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente un uomo, residente a Simeri Crichi (CZ), che a bordo della propria auto stava trasportando oltre 1,2 kg di sostanza stupefacente: circa 600 gr di cocaina e 500 gr di eroina.

La droga era suddivisa in due panetti, avvolti in un grosso involucro che era stato abilmente celato sotto il sedile conducente della autovettura; sono state, altresì, rinvenute nella tasca posteriore del sedile passeggero ulteriori due dosi di circa 2 gr di cocaina e 4 gr di eroina.

All’esito dell’attività, su disposizione dell’Autorità giudiziaria competente, l’uomo fermato è stato condotto presso la casa circondariale di Siano.

Il mezzo fermato ha subito insospettito gli operatori di Polizia che non hanno esitato a bloccarlo, proprio a ridosso del popolare quartiere S. Maria, nella fascia serale corrispondente all’orario di punta in cui vi erano molte persone nella via affollata, grazie ai servizi commerciali ivi ubicati e che erano ancora aperti.