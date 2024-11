Ha rischiato di finire in tragedia l’ultimo sbarco di migranti sulle coste calabresi. La guardia costiera di Isola Capo Rizzuto dopo l’allarme lanciato dall’imbarcazione, ha tratto in salvo 128 profughi.

Isola Capo Rizzato (KR)- Sono tutti in salvo i centoventotto migranti di nazionalità siriana recuperati in mare dalla Guardia costiera dopo che l'imbarcazione sulla quale viaggiavano - una barca a vela di una ventina di metri battente bandiera statunitense - si è arenata sugli scogli ad una ventina di metri dalla riva in località Capo Cimiti, di Isola Capo Rizzuto. E' stato uno dei migranti, da bordo, a telefonare al 1530 della Guardia costiera dando l'allarme. L'operazione di soccorso, coordinata dalla Guardia costiera, è stata condotta con una motovedetta ed un gommone del Corpo ed una unità della Guardia di finanza. I migranti, tra i quali 32 donne e 21 minori accompagnati, sono stati accolti dal dispositivo delle forze di sicurezza coordinato dalla Prefettura di Crotone e dai volontari di Misericordia e Protezione civile; allestita anche un’unità sanitaria del 118 dell'Asp di Crotone. Tra le persone sbarcate c'era anche un non vedente ed alcune donne in stato di gravidanza. (ci)