VIDEO | Il ghetto di Lamezia Terme protagonista di uno dei più suggestivi dossier del nostro Saverio Caracciolo. In onda venerdì, 20 luglio, alle ore 21.30

Contrada Scordovillo Lamezia Terme. Qui sorge e resiste ancora da oltre cinquant'anni il campo rom più grande del Meridione. Oltre 400 le persone di etnia rom che sono ormai inquilini stabili dell'insediamento che si trova a due passi dal centro cittadino. Ne abbiamo raccolto le testimonianze e documentato le condizioni in cui vivono. Lo speciale viaggio del nostro videoreporter Saverio Caracciolo andrà in onda venerdì alle ore 21.30 su LaC Tv, canale 19 del digitale terrestre. Anche in streaming su www.lactv.it