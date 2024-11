Il Comune di Vibo Valentia aggiudica i lavori per la messa in sicurezza di parte del centro storico. Lavori per un importo complessivo di 298.368,05 euro che saranno realizzati dalla Cop Srl Unipersonale, con sede in Sant’Ilario dello Ionio, in avvalimento con la Società Forestale Siciliana Srl vivai e piante, con sede a Palermo.

L’appalto era stato assegnato dal Comune a inizio agosto, ma in base alla normativa vigente l’aggiudicazione degli interventi, in via assolutamente definitiva, avviene soltanto dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti di legge. Controlli che l’amministrazione di Palazzo Luigi Razza ha provveduto a svolgere in questo lasso di tempo, dando atto alla fine «della regolarità della documentazione acquisita relativa alle verifiche svolte in ordine ai requisiti richiesti».



