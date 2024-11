Si tratta di un 54enne disoccupato e residente a Mileto. L’uomo ha prima aggredito fisicamente la donna al sesto mese di gravidanza per poi strapparle la borsa

I Carabinieri della Compagnia di Vibo Valentia hanno tratto in arresto ARTUSA Vincenzo Pasquale di anni 54 disoccupato residente a Mileto. L’uomo nel pomeriggio di ieri si trovava nel capoluogo, precisamente in questa piazza Fleming, nei pressi della fermata del bus. Ad attendere l’autobus vi era, tra gli altri, una ragazza di 22 anni di nazionalità rumena al sesto mese di gravidanza. L’uomo, dopo essersi avvicinato, ha dapprima aggredito fisicamente la ragazza e, successivamente, dopo averla trascinata al suolo, le strappava la borsa asportando dal borsellino la somma contante di 150 euro. Immediatamente allertata da alcuni astanti sul posto è giunta una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile.

I militari dell’Arma, grazie alla descrizione fornita dalla vittima, riuscivano ad individuare l’uomo e a bloccarlo recuperando la borsa. La versione dei fatti veniva confermata anche da alcuni testimoni presenti sul posto e che hanno assistito all’aggressione. La cittadina straniera, anche i considerazione del suo stato di gravidanza, veniva condotta presso il pronto soccorso dell’ospedale civile ove i sanitari le riscontravano contusioni all’anca e all’addome dimettendola con una prognosi di tre giorni. L’Artusa, che versava anche in uno stato di ebbrezza alcolica, accompagnato presso gli uffici del Comando Compagnia veniva dichiarato in arresto per il reato di rapina. Ora l’uomo si trova agli arresti domiciliari in attesa delle determinazioni dell’Autorità Giudiziaria.