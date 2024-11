Denunciata l’Asp di Vibo Valentia: una signora sarebbe entrata in coma dopo una caduta nell’ambulanza

Cade dall’ambulanza e va in coma. È successo a Serra San Bruno ai danni di un anziana signora. L’accaduto è stato denunciato dai familiari lo scorso 12 novembre e la magistratura sta ancora indagando. Secondo quanto riportato dal Quotidiano della Calabria, la signora di Simbario, a seguito di un malore, avrebbe richiesto l’intervento dei sanitari del 118 di Serra San Bruno che, arrivati presso l’abitazione della signora, si sarebbero occupati di portare a bordo dell’ambulanza la paziente per trasferirla presso l’ospedale di serra San Bruno. Il mezzo viene seguito dai familiari dell’anziana. E, fin qui, nulla di strano.

Le sorprese arrivano quando, i parenti della signora, giunti in ospedale, notano che l’anziana donna presentava delle medicazioni alla testa e agli arti. I sanitari dopo le richieste di chiarimenti avrebbero detto che le lesioni erano dovute a manovre improvvise del conducente dell’ambulanza.



Non contenti delle risposte poco esaustive i familiari hanno richiesto l’intervento dei carabinieri e denunciato l’accaduto. A loro dire la paziente era priva di coscienza tant’è che è stato necessario il suo ricovero presso il Pugliese-Ciaccio di Catanzaro. Cosa sia realmente successo sarà la magistratura a chiarirlo, intanto la signora è ancora in cura presso la struttura ospedaliera di Catanzaro e le sue condizioni non sono per nulla confortanti. I familiari fanno sapere che l’anziana donna, in stato di coma indotto, non sembrerebbe rispondere agli stimoli dei sanitari.