La Questura di Vibo Valentia comunica che, in ottemperanza alle misure straordinarie adottate dalla Direzione centrale dell’Immigrazione e della Polizia delle Frontiere alla luce delle prescrizioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica in atto, da oggi e per la durata di 30 giorni è stata decisa la chiusura al pubblico dello sportello dell’Ufficio Immigrazione destinato al rilascio e al rinnovo dei permessi di soggiorno.



«Si rende noto all'utenza - si legge nella nota della Questura - che gli appuntamenti già calendarizzati saranno posticipati di 30 giorni a cura di Poste Italiane, che invierà agli interessati una nuova convocazione. Per le informazioni del caso potrà essere inoltrata una e-mail all’indirizzo pec immig.quest.vv@pecps.poliziadistato.it, evitando di recarsi personalmente negli uffici. In ogni caso verrà assicurata l’attività relativa alla ricezione delle manifestazioni di volontà di richiedere protezione internazionale».