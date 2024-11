L'ultimo capitolo di quest'opera mai iniziata e ferma ancora alla prima pietra posata in pompa magna tanto tempo fa. Il commento del vicedirettore di LaC News 24

Rinviato a data da destinarsi l’avvio del cantiere per la costruzione del nuovo ospedale di Vibo Valentia. È questo l’esito dell’incontro di venerdì scorso, convocato dal prefetto Guido Longo che ha riunito attorno al tavolo i soggetti coinvolti nella realizzazione di un’opera attesa in città da oltre un ventennio.

Il motivo è presto detto. La procedura è viziata dal mancato avvio degli espropri dei terreni sui quali dovrebbero sorgere le opere complementari. Visibilmente delusa, il direttore provinciale dell’Asp, Angela Caligiuri che all’uscita si trincera dietro un secco no-comment.

Il cantiere avrebbe dovuto prendere il via il 30 gennaio, ma neppure questa volta la tabella di marcia è stata rispettata. Dubbi confermati anche da Franco Pacenza, delegato per le politiche sanitarie della Regione Calabria. Amareggiato per l’ennesimo rinvio il segretario della Cgil Luigino Denardo.

