Nella notte è deceduto il senatore Antonino Murmura, storico esponente politico del vibonese

Vibo Valentia - L'avvocato Murmura è deceduto stanotte all'ospedale di Vibo Valentia, all'età di 88anni. Uno storico esponente politico della Democrazia Cristiana, nella sua lunga carriera istituzionale ha ricoperto l'incarico di sindaco della città, prima di volare a Roma per rappresentare al Senato il territorio.



Murmura è stato sindaco della Città nel 52' e di nuovo nel 64'. Dal 68' è entrato in Senato, ed è stato riconfermato per sette legislature, fino al 94'. Ha sempre fatto parte, durante l’attività parlamentare, della Prima Commissione Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio, del Ministero dell’Interno e dell’Ordinamento Generale dello Stato, nonché di altre Commissioni Bicamerali, tra cui la Commissione antimafia e la Commissione di controllo sui servizi segreti. Sottosegretario alla Marina mercantile nel 1986, nel 1992 divenne sottosegretario al Ministero dell'Interno. A Murmura si deve l'istituzione della scuola di polizia a Vibo e l'elevazione a Provincia nel 1992. Un convinto meridionalista, erede di quella tradizione sociale che ha sempre caratterizzato la sinistra della Dc, è sempre stato un punto di riferimento per il vibonese, e più in generale per il mezzogiorno.

Murmura e il suo amore per questa città di Giuseppe Sarlo

Messaggio di cordoglio dell'editore

Con la dipartita del Sen. Antonino Murmura, Vibo Valentia, la Calabria e l'Italia perdono l'esempio più fulgido di Politico coscienzioso, leale e sopratutto corretto. Domenico Maduli, editore di LaC TV, partecipa commosso al momento di lutto che ha colpito la fam. Murmura, la quale ha avuto l'onore di poter condividere in questi anni la saggezza del sen.Murmura, Uomo che tanto ha amato la sua terra, cercando nel corso della sua vita parlamentare, con ogni mezzo di far progredire sempre più la sua terra, la democrazia. Uomo carismatico, grande statista, il sen. Murmura è stato riferimento vero per tutta la popolazione della Calabria, offrendo con il suo sorriso, la sua gentilezza sempre risposte alle tante domande. Con il sen. Murmura, perdiamo un grande rappresentante della democrazia.

Giamborino (Pd) sulla scomparsa del sen. Murmura